Khách Việt tăng mua xe máy điện

Theo Motorcycles Data , nhu cầu tiêu thụ xe máy ở Việt Nam gia tăng ở mọi phân khúc. Cụ thể, xe tay ga tăng 14,8%, trong khi xe số tăng mạnh tới 65,6%. Đặc biệt, mảng xe máy điện có sự tăng trưởng đột phá, với phân khúc L1 (tương đương xe dưới 50cc) tăng 89%.

Doanh số liên tục duy trì xu hướng tích cực, riêng tháng 8 vừa qua tăng tới 17,4%. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh số bán xe máy tại Việt Nam đạt 2,08 triệu chiếc, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2024.

Theo dữ liệu thống kê của chuyên trang xe máy Motorcycles Data , thị trường xe hai bánh của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Bên cạnh phân khúc L1, các dòng xe máy điện L3 (tương đương xe trên 50cc) cũng đạt mức tăng 197%. Những số liệu cho thấy xe máy điện đang ngày càng được đón nhận và phổ biến hơn ở thị trường Việt Nam.

Motorcycles Data nhận định rằng đà tăng đột phá này được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và xu hướng tìm kiếm phương tiện phát thải thấp. Chuyên trang này trước đó cho biết Việt Nam đang là thị trường tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ 3 thế giới, doanh số đạt mức tăng trưởng hơn 99% trong nửa đầu năm 2025.

Thị trường xe máy điện trong nước càng được tiếp đà sau khi những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM có lộ trình hạn chế và từng bước tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi, khuyến mãi từ nhà sản xuất cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng chuyển dịch từ xe xăng sang mua sắm xe máy điện.

Trong số các thương hiệu xe máy điện tại Việt Nam, VinFast là cái tên đi đầu trong việc triển khai những chính sách kích cầu và hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang xe điện. Gần đây, hãng còn liên tục tung ra các mẫu mã mới, bao cả những mẫu xe trang bị 2 pin, hay triển khai trạm đổi pin để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.