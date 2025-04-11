Khách Việt đi ngắm thu ở Mông Cổ: Ngày say xe dữ dội, đêm canh củi đốt lò

Anh An Ninh vừa trải qua 14 ngày phiêu bạt khắp thảo nguyên Mông Cổ, vượt hơn 2.000km bằng ô tô qua các loại địa hình khác nhau. Có lúc anh và 11 người bạn trong nhóm rệu rã, say xe lử đử vì phải ngồi nhiều giờ qua những cung đường đất rung lắc dữ dội. Có khi nửa đêm lạnh 0 độ C vẫn phải thay nhau căn giờ, co ro ra khỏi lều thêm củi vào lò sưởi.

"Dù đây là hành trình vất vả nhất mà chúng tôi từng trải qua, nhưng ai cũng cảm thấy xứng đáng. Mỗi khi thấy những thảo nguyên trải dài bất tận, những rừng thông vàng óng, ngôi làng tuần lộc đẹp như cổ tích... mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Chúng tôi phấn khích chạy nhảy, hú hét vì thích thú", anh Ninh kể.

Khung cảnh thung lũng Darkhad

Mê mẩn vẻ đẹp như cổ tích

Anh Ninh chia sẻ, mùa thu Mông Cổ thường xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa qua đi, nắng lại chói chang trên thảo nguyên nửa xanh mơn mởn, nửa vàng cháy.

Những cánh rừng thông vàng óng vươn thẳng lên bầu trời xanh. Anh Ninh nhớ mãi hình ảnh đàn ngựa nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên, khung cảnh đẹp bình yên như vô thực.

Mùa thu vàng ruộm, đẹp hoang dã và nên thơ ở Mông Cổ

"Càng đi, chúng tôi lại càng sa vào những bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Thung lũng Darkhad mênh mông với thảo nguyên, rừng thông và núi tuyết, hồ Khovsgol xanh rì, in bóng mùa thu dưới lòng hồ.