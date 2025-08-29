Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách tên T.H.Trang (đến từ Hà Nội) là một ví dụ. Cụ thể, nữ du khách có bài chia sẻ kinh nghiệm khi đi du lịch theo tour có mua sắm, tuyến Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh trên một diễn đàn kinh nghiệm du lịch Trung Quốc.

"Trước khi đi, tôi đổi rất ít tiền và không xác định mua gì về. Nhưng thật sự không ngờ tới chuyện này, thực tế hầu như vào điểm mua sắm nào tôi cũng mua một cái gì đó. Cuối cùng, thậm chí tôi đã phải vay thêm tiền!", cô kể lại.