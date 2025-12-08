Khách Việt choáng khi du lịch thành phố Trung Quốc, nhận xét:

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. "Quốc gia tỷ dân" sở hữu diện tích lãnh thổ rộng lớn với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, sự đa dạng phong phú trong văn hóa, và đặc biệt là sự hiện đại, tiên tiến, thể hiện qua nhiều yếu tố, khiến du khách phải trầm trồ.

Câu chuyện được du khách sau, chủ kênh Blog của Rọt chia sẻ là một ví dụ. Cụ thể, khi tới du lịch Trùng Khánh, thành phố phía Tây Nam Trung Quốc, anh chàng đã phải trầm trồ, thậm chí là sốc bởi thiết kế cơ sở hạ tầng ở đây. "Tưởng chừng đâu thành phố này là do AI vẽ, hóa ra là thật, thật với những điều điên rồ", nam du khách nói.

Anh kể thêm, mỗi ngày thức dậy và bước chân ra khỏi cửa khách sạn, anh lại thấy hoa mắt, chóng mặt bởi kết cấu hạ tầng tại thành phố này. Dù đã nghe qua nhiều nhưng phải khi được trực tiếp trải nghiệm, du khách Việt mới thấy hết sự "điên rồ" của nó.

Du khách trong câu chuyện (Ảnh Blog của Rọt)

"Mình phải công nhận mức độ đô thị hóa ở Trùng Khánh là ngoài sức tưởng tượng của mình. Ở đây bản đồ gần như vô tác dụng, người sống 10 năm chưa chắc đã biết hết đường đi. Như khi bạn đang đứng ở tầng 1, nhưng lại không phải tầng 1. Nhiều lúc mình thật sự không biết đang đứng ở tầng mấy", blogger cảm thán.

Nhiều du khách khác khi du lịch Trùng Khánh cũng có chung cảm nhận với chủ kênh Blog của Rọt không. Bên cạnh đó, các du khách còn bất ngờ trước những cây cầu như đan xen vào nhau, tàu điện ngầm chạy qua tòa chung cư hay nhiều thứ khác tưởng như không thể ở thành phố đặc biệt này. Nhờ những điều đó, họ nhận xét Trùng Khánh là thành phố "độc - lạ" nhất trên thế giới.

Trùng Khánh - Khi mặt đất có thể là tầng...10﻿