Khách Trung Quốc đến Hà Nội, tấm tắc khen món nổi tiếng ở quán miền Tây

Thiên Huệ, một nữ du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ nhiều video trải nghiệm ẩm thực ở phố cổ Hà Nội.

Mới đây, nữ du khách có 1 ngày thưởng thức các món ăn Việt Nam được tạo nên từ bánh tráng. Bữa trưa, cô ăn bánh tráng cuốn thịt heo, chiều ăn vặt với bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn và thử bánh tráng cuốn bánh xèo miền Tây vào bữa tối.

Thiên Huệ miêu tả, ăn món bánh tráng cuốn thịt heo giống như ăn chiếc chả giò không cần chiên rán, còn bánh tráng nướng nóng hổi lại giòn thơm, như một chiếc pizza phiên bản Việt.

Nữ du khách càng bất ngờ hơn khi thưởng thức bánh tráng cuốn bánh xèo kiểu miền Tây và nhận xét là rất ngon miệng.