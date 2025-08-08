Khách than mua Land Cruiser LC300 bị vòi thêm 500 triệu, Toyota Việt Nam nói gì?

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ”. Tại sự kiện này một đại biểu đã chất vấn trực tiếp lãnh đạo hãng xe về tình trạng “bán bia kèm lạc” trên thị trường.

Land Cruiser LC300 hiện có giá 4,58 tỷ đồng nhưng thường bị bán chênh 500 triệu đồng. Ảnh: Theo ST Auto

Vị khách này cho biết: “Tôi đến từ một cơ quan thuộc Bộ Công Thương nhưng xin hỏi lãnh đạo Toyota Việt Nam hôm nay với tư cách người tiêu dùng. Dưới góc độ người tiêu dùng, tôi vốn thích xe Toyota vì chất lượng bền, ổn định. Nhưng dưới góc độ bán hàng, xe Toyota có vấn đề cần xem xét”.

“Ví dụ, mẫu xe Land Cruiser LC300 bây giờ đang có giá 4,5 tỷ đồng. Tuần trước, gia đình tôi đến một đại lý trên đường Phạm Hùng, Hà Nội để mua một chiếc xe này. Nhân viên đại lý nói: “Anh muốn lấy nhanh cũng được nhưng thêm 500 triệu nữa thì anh sẽ được lấy xe ngay trong chiều”, vị khách này tường thuật lại.