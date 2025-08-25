Khách Tây thử món 'lạ' giá 20.000 đồng ở Hà Nội, thốt lên 3 từ bất ngờ

Dave Mani (người Canada) gần đây có chuyến du lịch tới Việt Nam và chọn điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S là Hà Nội.

Khi đang đi dạo quanh khu vực phố cổ, anh bắt gặp một người bán hàng rong với chiếc mẹt tre đặt sau yên xe, bên trên là “món gì đó được gói bằng lá”, kèm "vài túi nhỏ đựng 1 thứ chất lỏng đặc sánh màu nâu".

Vì tò mò về món ăn bí ẩn, Dave quyết định gọi người phụ nữ này lại và hỏi mua với giá 20.000 đồng/chiếc.

Dave bất ngờ thích thú khi phát hiện ra một món ăn "lạ" được bán rong ở Hà Nội. Ảnh: Dave Mani

Vị khách Tây cho biết, dù chưa từng nghe nhắc đến hay nếm thử lần nào nhưng anh rất háo hức vì hình thức món này trông khá hấp dẫn, màu trong veo, có mùi đặc trưng.