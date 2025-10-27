Khách Tây thử đặc sản kỳ công 35.000 đồng ở Hội An, muốn ăn 2 bát mới bõ

Chris và Shayna Dufresne là cặp YouTuber người Canada, chủ kênh du lịch gần 20.000 lượt theo dõi, ghi lại hành trình khám phá thế giới của gia đình 4 thành viên.

Năm 2017, họ đưa ra quyết định táo bạo, bán hết tài sản và chuyển đến Costa Rica. Sau này, họ bắt đầu khám phá các quốc gia lân cận rồi đi khắp Đông Nam Á. Mới đây, cặp đôi đến Việt Nam và có hành trình khám phá ẩm thực Hội An (Đà Nẵng).

Trong video, cặp đôi đã trải nghiệm một tour ẩm thực quanh Hội An với cao lầu, bánh vạc, bánh mì, kem khói. Họ chọn thưởng thức món cao lầu này tại Cao lầu Thanh - một quán ăn lâu năm, nằm gần giếng cổ Bá Lễ.

Cặp đôi du khách Canada trong hành trình trải nghiệm ẩm thực Hội An. Ảnh: The Dufresnes

Chris và Shayna Dufresne đã tìm hiểu về sự kỳ công của món cao lầu Hội An nên đều háo hức chờ thưởng thức. Họ thậm chí còn ghé thăm giếng cổ - nơi cung cấp nguồn nước làm sợi cao lầu.

Tại quán, cặp đôi quan sát nhân viên trụng sợi cao lầu qua nước sôi, từng bước sắp xếp bát cao lầu đầy đủ phục vụ khách. Họ bày sợi cao lầu bên dưới, thêm chút giá đỗ chần, rau sống rồi xếp thịt xá xíu bên trên, điểm thêm vài miếng tóp mỡ, da heo chiên hay miếng cao lầu khô chiên giòn. Nước xốt xá xíu được rưới lên trên cùng.