Khách Tây ngỡ ngàng trước 'biển người' chờ xem hợp luyện diễu binh ở Hà Nội

Theo quan sát của anh, các tuyến đường gần đây chật kín người từ già đến trẻ. Đặc biệt, hầu hết đều mặc trang phục hoặc mang theo vật dụng in hình cờ đỏ sao vàng.

Cùng bạn bè đến đường Trần Phú trưa 21/8, anh Nikolay (du khách Nga) bất ngờ trước cảnh đông đúc, náo nhiệt của hàng nghìn người tập trung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Khi biết họ có mặt ở đây để chờ đợi được xem buổi tổng hợp luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vị khách Nga chia sẻ, anh xúc động trước tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Việt.

“Chúng tôi được biết, khối quân nhân Liên bang Nga cũng tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện đặc biệt này. Vì vậy, nhóm dự định tìm quán ăn gần đây rồi quay lại xem buổi hợp luyện”, Nikolay nói.

Anh cho biết trong 3 năm qua đã nhiều lần du lịch khắp Việt Nam. Lần này, nhóm ở Hà Nội 5 ngày rồi sẽ tiếp tục hành trình đến Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai) và Ninh Bình. Dù gặp bất tiện trong việc đặt xe, tìm quán ăn ở khu trung tâm, anh vẫn thấy vui trước bầu không khí hân hoan của người dân và du khách.