Khách Tây 'mê mẩn' ẩm thực chay xứ Huế, học ngay một lớp dạy nấu ăn

Trong lần đến Huế hồi đầu tháng 6, Stables có cơ hội trải nghiệm ẩm thực cung đình, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và tìm hiểu cách nơi này trở thành “trung tâm của những món chay” trên dải đất hình chữ S.

Bài viết về Huế của Stables đăng trên tạp chí National Geographic số ra mới đây. Ảnh: Ins/Danstabs

Nam phóng viên vô cùng bất ngờ khi nghe hướng dẫn viên kể về bàn ăn chay “trung bình 50 món” của các vị vua triều Nguyễn.