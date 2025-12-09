Khách Tây mặc bikini đi xe máy trên đường ở Tuyên Quang gây tranh cãi

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini ngồi phía sau xe máy, di chuyển trên đoạn đường được cho là ở xã Du Già, Tuyên Quang (địa phận Hà Giang cũ). Kèm theo hình ảnh, tài khoản này cho rằng, việc mặc bikini di chuyển trên đường, ở những nơi không phải hồ bơi hay bãi biển gây phản cảm, không phù hợp văn hóa của Việt Nam.

Bài viết được đăng trong một diễn đàn du lịch hơn 1,7 triệu thành viên và thu hút nhiều người tương tác, đưa ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến đồng tình với người đăng bài viết, cho rằng, du khách mặc bikini khi đi đường là không phù hợp với văn hóa địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại suy đoán, có thể vị khách vừa trải nghiệm tắm thác Du Già và trên đường trở về homestay nên không kịp thay đồ.