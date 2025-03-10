Khách Tây lò dò qua con ngõ tối thử món ngon giá 20 nghìn đồng ở Hà Nội

Karissa Dumbacher - YouTuber người Mỹ sở hữu kênh cá nhân hơn 4,3 triệu lượt theo dõi - gần đây có chuyến du lịch, trải nghiệm nhiều món ăn đường phố hấp dẫn tại Hà Nội.

Trong số các món đã thưởng thức như phở bò, bánh cuốn, bánh mì, bún chả…, Karissa thấy ấn tượng với 1 món ăn nhẹ, được xem là thức quà chiều quen thuộc của người Thủ đô. Đó là bánh đúc nóng.

Để thưởng thức món này, Karissa tới một quán bánh đúc nóng có tiếng nằm sâu trong con ngõ nhỏ đầu phố Lê Ngọc Hân.

Đây là một trong những quán bánh đúc nóng lâu đời ở Hà Nội, được xem như địa chỉ ăn uống hấp dẫn, thu hút đông đảo người bản địa và du khách thập phương.

Nữ du khách cho hay, dù đến vào buổi tối và con ngõ có phần rùng rợn nhưng cô không giấu nổi sự hào hứng vì sắp được thưởng thức một món ăn đường phố thơm ngon.

Karissa di chuyển qua con ngõ vừa tối vừa hẹp để thưởng thức món bánh đúc nóng có tiếng tại 1 quán gia truyền ở Hà Nội

Lò dò đi qua con ngõ vừa hẹp, vừa sâu và không có đèn điện, Karissa bất ngờ khi không gian quán bánh đúc ẩn mình nơi đây lại khá thoáng đãng.

Thực khách có thể ngồi ngoài trời hoặc trong nhà với 5-7 bộ bàn ghế nhựa đã được bày sẵn. Xung quanh là quầy hàng nhỏ đựng nguyên liệu, thực phẩm và nồi bánh đúc, nước dùng bốc khói nghi ngút.