Khách Tây 'khom lưng, mỏi gối' thử món phở ở Hà Nội, khen 'ngon nhất từng ăn'

Karissa Dumbacher - YouTuber người Mỹ sở hữu kênh cá nhân hơn 4,3 triệu lượt theo dõi – gần đây đã có chuyến du lịch Hà Nội, trải nghiệm nhiều món ăn đường phố hấp dẫn.

Trong số các món đã thưởng thức như bánh cuốn, bún chả, bánh đúc nóng…, Karissa ấn tượng nhất với phở bò tại một quán nổi tiếng ở phường Cửa Nam (trước đây thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Quán này từng có tên trong danh sách Bib Gourmand (quán ngon, giá hợp lý) của Michelin Guide 2 năm liên tiếp (2023 và 2024). Đây cũng là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân địa phương lẫn khách du lịch quốc tế.

Karissa ghé quán phở có tiếng ở Hà Nội, bất ngờ trước cảnh thực khách "khom lưng, mỏi gối" thưởng thức phở trên vỉa hè

Theo quan sát của Karissa, quán không có biển hiệu nhưng luôn đông khách. Không gian bên trong khá nhỏ, chỉ chứa khoảng 30 người. Vào giờ cao điểm, thực khách phải xếp hàng chờ hoặc ngồi ghế nhựa ở vỉa hè phía đối diện.

Món ăn được đặt trên một chiếc ghế nhựa khác thay cho bàn, nên nhiều khách quen vẫn đùa rằng tới đây phải “khom lưng, mỏi gối” mới thưởng thức được bát phở yêu thích.