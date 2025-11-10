Khách Tây kể trải nghiệm 'cả đời không quên' ở Tuyên Quang đợt ngập lụt

“Tôi đã rong ruổi du lịch toàn thời gian suốt 2 năm qua, trải qua vô vàn kỷ niệm, nhưng những ngày ở Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ - PV) đúng vào đợt lũ lụt nghiêm trọng sẽ mãi là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời.

Hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cảnh rác và bùn phủ kín khắp nơi, những con đường lầy lội, nhiều người ngã xe vì trơn trượt.

Vẻ mệt mỏi, kiệt sức hiện rõ trên gương mặt người dân. Có cụ bà nói với tôi rằng, cả đời họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy", Caroline Gottlieb, nữ du khách 25 tuổi đến từ Đan Mạch chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Hình ảnh phố phường ngập trong bùn, lầy lội và trơn trượt ám ảnh Caroline. Ảnh: NVCC

Caroline bắt đầu tới Việt Nam từ ngày 19/8, lần lượt dành thời gian khám phá Hà Nội, Cát Bà (Hải Phòng) và làm tình nguyện viên trong một homestay ở thành phố Hà Giang (cũ) hôm 15/9. Cô chọn làm tình nguyện viên để có thể hòa nhập tốt nhất với cuộc sống của người dân bản địa.