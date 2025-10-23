Khách Tây đói lả, dừng trước đám tang ở Huế, xúc động khi được mời bữa cơm chay

Trưa 20/10, khi gia đình đang tập trung làm lễ tang cho bố vợ tại nhà riêng ở xã Vinh Lộc (xã Vinh Hiền cũ), TP Huế , anh Trần Hữu Cửu (50 tuổi) bắt gặp hai vị khách nước ngoài đi xe đạp dừng trước cổng.

Qua thăm hỏi, anh Cửu biết họ là người Thụy Sĩ, đang di chuyển về một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Lộc. Tuy nhiên, sau khi đạp xe suốt quãng đường dài gần 50km từ trung tâm TP Huế tới đây, cặp đôi đã thấm mệt và muốn tìm một quán ăn địa phương để nghỉ ngơi, lấy lại sức.

Vì xung quanh không có hàng quán, lại hiểu được tình cảnh của hai vị khách nên anh Cửu không ngần ngại mời họ vào nhà uống nước, dùng tạm bữa cho đỡ đói.

Ban đầu, anh định pha vội hai gói mì tôm để họ lót dạ. Nhưng nghe vợ nói cơm chay từ lễ tang buổi trưa vẫn còn nhiều, anh liền hỏi khách: “Ông bà có ăn được chay không? Cơm toàn rau củ thôi”.

Nghe vậy, hai vị khách Tây tỏ ra rất ngạc nhiên, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn: “Tuyệt vời. Chúng tôi ăn chay”.