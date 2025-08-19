Khách Tây cười vang khi cưỡi trâu, úp cá giữa đồng quê Ninh Bình

Khi đến với Ninh Bình, ngoài việc tham quan Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính…, nhiều du khách quốc tế còn lựa chọn các tour trải nghiệm gần gũi, khám phá đời sống nông thôn Việt Nam như cho trâu ăn, cưỡi trâu, cấy lúa, lội bùn úp nơm bắt cá.

Thời gian gần đây, lượng khách nước ngoài đến Ninh Bình tham gia loại hình du lịch trải nghiệm này ngày một tăng

Ít ai nghĩ rằng những công việc “chân lấm tay bùn” vốn gắn với người nông dân lại trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đến vậy.

Theo ghi nhận, tại khu vực hang Trâu, thôn Đam Khê, phường Nam Hoa Lư, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách quốc tế tới trải nghiệm. Tại đây, du khách hóa thân thành nông dân, mặc áo nâu sồng, đội nón lá, làm những việc của nhà nông, cùng nấu ăn và dùng bữa ngay tại điểm du lịch.

Nhiều du khách tỏ ra tò mò, vui vẻ và thích thú với những trải nghiệm này. Ông Stefeno Grossi (SN 1963, quốc tịch Italia) cùng gia đình lần đầu đến Việt Nam đã không giấu được sự thích thú: