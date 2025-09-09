Khách Tây chỉ ra 7 sai lầm cần tránh khi lần đầu du lịch Việt Nam

Do đó, thay vì cố gắng “bao trọn” đất nước trong 1 chuyến đi, du khách nên tập trung khám phá một vùng cụ thể để có trải nghiệm sâu hơn.

Không ít du khách cho rằng Việt Nam là một nước có diện tích nhỏ nên dễ dàng khám phá toàn bộ chỉ trong 1-2 tuần. Thực tế, Việt Nam rộng tương đương Nhật Bản hoặc Italia và việc di chuyển giữa các thành phố có thể mất gần 1 ngày.

Cây bút của Business Insider nhấn mạnh khí hậu Việt Nam thay đổi thất thường, không phải lúc nào cũng nắng đẹp.

Miền núi phía Bắc lạnh buốt vào mùa đông từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Đồng bằng sông Cửu Long oi bức cuối mùa khô (tháng 3-4). Trong khi, miền Trung chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão vào mùa thu (tháng 9-11).

Thay vì khó chịu, bực bội vì kỳ nghỉ bị ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi, du khách nên chuẩn bị kế hoạch và hành trang phù hợp, coi đây như một phần trong trải nghiệm.

3. Chạy theo danh sách các điểm đến gợi ý trên mạng

Joshua Zukas - tác giả bài viết, đã có nhiều năm sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Joshua Zukas

Trong mùa du lịch cao điểm, việc cố chen chúc ở các điểm đến nổi tiếng vừa làm giảm trải nghiệm cá nhân, vừa tạo áp lực cho cộng đồng địa phương. Theo Zukas, trải nghiệm ý nghĩa nhất thường đến từ việc lựa chọn những điểm đến phù hợp với sở thích cá nhân, không phải theo những danh sách gợi ý trên mạng.