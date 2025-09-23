Khách Tây bị 'chặt chém' 1,2 triệu đồng khi thăm phố cổ Hà Nội bằng xích lô

Khoảng 16h ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo du khách P.D. (quốc tịch Australia) lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường bị "chặt chém" tiền xích lô khi tham quan quanh phố cổ.

Theo đó, nam du khách cho biết, gia đình ông gồm 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em). Hai người đàn ông đi xích lô chở gia đình này tham quan khu vực phố cổ Hà Nội. Cuối hành trình, họ thu của gia đình du khách 1,2 triệu đồng.