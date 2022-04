Khách sạn ở Hải Phòng bị đặt vật giống bom kích nổ từ xa

Chiều nay (1/4), Công an TP Hải Phòng thông tin, đang điều tra vụ việc liên quan đến khách sạn Bảo An, thuộc địa bàn xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, nghi bị đặt bom kích nổ từ xa.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h45 ngày 26/3 khi anh Tống Đức Trung (SN 1992) nhận được tin nhắn từ anh trai là Tống Anh Tuấn về việc có đối tượng đặt bom kích nổ từ xa tại khách sạn Bảo An. Đây là khách sạn mà mẹ anh - bà Nguyễn Thị Dự (SN 1959) đang quản lý.