Khách 'săn' cảnh sóng tung bọt trắng xóa, nhìn như ảnh ghép ở Khánh Hòa

Hòn Đỏ thuộc xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Nằm dọc tuyến đường ven biển dẫn đến vịnh Vĩnh Hy, Hòn Đỏ là điểm đến giữ được vẻ đẹp khá hoang sơ do chưa phát triển nhiều dịch vụ du lịch.

Nơi đây từ lâu đã được giới mê du lịch mệnh danh là một trong những nơi ngắm bình minh đẹp nhất Khánh Hòa và đặt tên gọi mĩ miều "nàng tiên cá ngủ say".

Gần đây, bãi biển Hòn Đỏ gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh sóng xô rạn san hô, tung bọt trắng xóa lên cao 2-3m, tạo thành bối cảnh check-in độc đáo, đẹp mắt, nhất là lúc bình minh.

Hình ảnh sóng biển tung bọt trắng xóa sớm bình minh thu hút du khách ghé check-in. Ảnh: Trung Van Nguyen

Anh Nguyễn Văn Trung, một hướng dẫn viên chuyên dẫn tour theo yêu cầu tại Khánh Hòa cho biết, thời gian gần đây, nhiều du khách từ xa tìm tới bãi biển Hòn Đỏ để "săn" bức ảnh ấn tượng với sóng biển. Theo anh, bờ biển tại đây có những thềm san hô gần bờ nên nếu căn được thủy triều phù hợp sẽ ngắm được cảnh sóng vỗ vào thềm san hô rồi tung lên không trung.