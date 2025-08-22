Khách sạn bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội sắp phá dỡ để xây cao ốc nghìn tỷ

Đình Phong| 22/08/2025 07:07

Khách sạn Sông Nhuệ bỏ hoang nhiều năm trên khu "đất vàng" tại phường Hà Đông (Hà Nội), sắp được phá dỡ để xây khu phức hợp cao tầng với vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc19.jpg
Khách sạn Sông Nhuệ nằm trên khu "đất vàng" số 150 Trần Phú, ngay ngã tư Trần Phú - Thanh Bình - Phùng Hưng, thuộc địa bàn phường Hà Đông, TP Hà Nội.
khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc18.jpg
Khu đất có diện tích hơn 6.000 m2, vừa được đưa vào danh sách thí điểm xây nhà nhà ở thương mại. Dự kiến nơi đây sẽ xây dựng dự án khu phức hợp cao tầng, có tên thương mại là Oriental Legend Hà Đông, tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.
khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc21.jpg
Theo ghi nhận của PV, khu đất khách sạn Sông Nhuệ có vị trí đắc địa, mặt tiền chính nằm trên trục đường Trần Phú, cách ga Văn Quán của tuyến đường sắt trên cao khoảng 300m...
tp-khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc15.jpg
Theo giới thiệu, dự án Oriental Legend Hà Đông do Công ty CP Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ (Công ty Sông Nhuệ) làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030. Đây cũng là công ty sở hữu Khách sạn Sông Nhuệ. Công ty Sông Nhuệ được thành lập từ năm 2007, ngành kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc16.jpg
Hiện trên khu đất này là khách sạn Sông Nhuệ cao 5 tầng bị bỏ hoang suốt nhiều năm nay.
tp-khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc22.jpg
tp-khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc5.jpg
Do bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục khách sạn Sông Nhuệ xuống cấp, nhếch nhác...
tp-khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc2.jpg
Một phần diện tích tại khách sạn Sông Nhuệ đang được cho thuê.
khach-san-song-nhue-bo-hoang-dat-vang-xay-cao-oc10.jpg
Khu khách sạn 5 tầng bỏ hoang trên "đất vàng" phường Hà Đông nhìn từ trên cao sắp được phá dỡ để xây dựng dự án cao ốc nghìn tỷ.

Hà Nội thông qua 150 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Tại kỳ họp thứ 25 - Khóa XVI vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 150 khu đất với tổng diện tích hơn 690ha để thí điểm làm dự án nhà ở thương mại qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 2). Trong danh mục 150 khu đất làm nhà ở thương mại, đáng chú ý có nhiều dự án được thực hiện tại những khu đất có quy mô lớn như: dự án khu nhà ở tại xã Phúc Thịnh tại khu đất hơn 36ha, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; Khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ nay thuộc xã Vĩnh Thanh có diện tích hơn 23ha, vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng; Tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán với diện tích hơn 1,8ha, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng tại phường Hai Bà Trưng...

