Khách sạn 5 sao Hilton bị thiêu trụi trong biểu tình đẫm máu ở Nepal

Một đoạn video quay bằng flycam cho thấy một mặt của tòa nhà khách sạn nhiều tầng bị cháy đen hoàn toàn, khói bốc nghi ngút. Video khác ghi lại cảnh ngọn lửa lan ra nhiều khu vực khác của tòa nhà cao tầng, cột khói khổng lồ bốc lên trời.

Hình ảnh trên mạng xã hội về việc khách sạn Hilton trước và sau bị thiêu rụi một mặt.

Làn sóng phẫn nộ của giới trẻ Nepal trước tình trạng tham nhũng tràn lan trong nước vẫn chưa hạ nhiệt, dù quân đội đã giành quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối. Trong số nhiều tòa nhà bị người biểu tình phóng hỏa có khách sạn Hilton ở thủ đô Kathmandu – theo nhiều báo cáo, đây là khách sạn cao nhất Nepal.

Theo nhật báo Kathmandu Post, một quan chức thuộc lực lượng cứu hỏa cho biết phần lớn cấu trúc và tài sản bên trong khách sạn đã bị thiêu hủy.

Không chỉ Hilton, nhiều công trình mang tính biểu tượng khác cũng bị phóng hỏa, bao gồm tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và đặc biệt là trụ sở Bộ Y tế và Dân số Nepal – công trình do kiến trúc sư Mỹ lừng danh Louis I. Kahn thiết kế vào năm 1965. Đây từng là điểm đến cho sinh viên kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan và nghiên cứu.

Trong lúc tình hình tiếp tục căng thẳng, mạng xã hội cũng tràn ngập các đoạn video người biểu tình thể hiện sự giận dữ với giới chính trị gia. Một đoạn video chưa xác minh cho thấy dường như người biểu tình đang rượt đuổi Bộ trưởng Tài chính Nepal xuống một con sông. Trang HT.com cho biết họ chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của đoạn clip này cũng như danh tính người đàn ông trong video.