Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất

Ted Aroi là người Đài Loan (Trung Quốc), hiện sống ở Bangkok (Thái Lan). Anh vừa có chuyến du lịch Hà Nội và dành phần lớn thời gian để trải nghiệm món ăn “quốc dân” - phở. Chỉ trong 4 ngày, anh thử tới 10 món phở bò khác nhau.

Ted đến Hà Nội và trải nghiệm nhiều món phở khác nhau

Ted cho biết, các quán phở mà anh ghé thăm đều nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Google từ đông đảo du khách quốc tế.

Trong đó, nhiều địa chỉ ăn uống nổi tiếng nằm ở phố cổ như: Phở 10 Lý Quốc Sư (phố Lý Quốc Sư); phở Thìn Bờ Hồ (phố Đinh Tiên Hoàng); phở Ông Vui (phố Hàng Giày); phở Sướng (ngõ Trung Yên); phở Khôi Hói (phố Hàng Vải); phở gia truyền Bát Đàn (phố Bát Đàn).