Khách nữ 42 tuổi bỏ đi, chủ nhà bàng hoàng khi phát hiện căn hộ ngập rác

Bài đăng trên một nhóm dành cho cộng đồng những người cho thuê bất động sản ở Thái Lan gần đây thu hút sự chú ý đặc biệt. Theo chia sẻ từ chủ nhân bài viết, họ có một căn nhà cho thuê tại tiểu khu Cho Ho, huyện Mueang (tỉnh Nakhon Ratchasima).

Ảnh: CTWant

Gần 1 năm trước, cô Joy Malila (42 tuổi), quê ở tỉnh Phrae, liên hệ để thuê nhà và sống cùng một chú cún. Sau đó, người chủ được hàng xóm trong khu thông báo rằng khách thuê đã bí mật chuyển đi. Chủ nhà cho biết, người phụ nữ này vẫn còn nợ vài tháng tiền nhà.