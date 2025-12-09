Khách Nhật khen nức nở món ăn sáng ở vỉa hè Hà Nội, gọi luôn 2 suất thập cẩm

Anne là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, gần đây có dịp quay trở lại Việt Nam và chọn Hà Nội làm điểm dừng chân. Gần một năm trước, cô từng đến TPHCM, dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực đường phố.

Trong chuyến đi lần này, Anne háo hức được trải nghiệm một món ăn sáng nổi tiếng ở Hà Nội, vốn được nhiều du khách nước ngoài khen ngợi và nhận xét tích cực trên Google. Đó là món xôi.

Anne thưởng thức xôi - món ăn sáng mà cô háo hức trải nghiệm khi tới Hà Nội

Nữ du khách tìm đến một quán xôi vỉa hè trên phố Bát Sứ (phường Hoàn Kiếm). Gọi là “quán”, nhưng không gian ở đây khá khiêm tốn, chỉ có vài dụng cụ đựng nguyên liệu, đồ ăn và chừng chục chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn tại chỗ.

Anne cho biết, cô muốn ngồi vỉa hè để có trải nghiệm trọn vẹn như người bản địa và cảm nhận được không khí đường phố Hà Nội.