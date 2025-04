Khách Nhật chi 1,5 triệu may đồ 'thần tốc' ở chợ Bến Thành, kết quả ngỡ ngàng

"Video trải nghiệm ở chợ Bến Thành được tôi chia sẻ từ tháng 2 năm ngoái. Thật bất ngờ khi tới nay mọi người vẫn quan tâm tới video đó", Jessica nói.

Cô kể, khi tham quan chợ Bến Thành, thấy nơi đây có nhiều tiệm may mặc, cô hỏi tiểu thương về nơi có thể may mẫu váy cô yêu thích. Một tiểu thương cho biết, họ có thể may được và hoàn thành trong 24 tiếng. Khá bất ngờ, có chút hoài nghi về điều này nhưng Jessica vẫn muốn thử.

Cô chọn màu, chất liệu vải, thực hiện đo kích thước và trao đổi giá với tiệm may. "Chi phí 1,5 triệu đồng cho vải và công may. Mức giá tôi nghĩ rất hợp lý bởi ở Nhật, số tiền đó chỉ đủ để tôi mua vải", Jessica nói.