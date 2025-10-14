Khách Mỹ ngỡ ngàng với món đặc sản Việt Nam thơm ngon chế biến chỉ 20 giây

Chad Kubanoff (38 tuổi) là một đầu bếp người Mỹ, hiện sống tại TPHCM cùng vợ người Việt Nam và các con. Anh sở hữu kênh YouTube với 135.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải các video trải nghiệm ẩm thực đường phố tại Việt Nam.

Mới đây, Chad đưa con trai và Michael - một người bạn của Chad - ghé quán ăn chuyên đặc sản Huế ở TPHCM. Anh từng đi qua quán ăn này nhưng đây là lần đầu đến để thưởng thức.

Khi cầm thực đơn, Chad thấy có rất nhiều món mới lạ như bánh ép trứng, bánh ép tôm thịt, bánh ép bò khô, hột vịt lộn om bầu. Anh cũng thử gọi bánh lọc chiên, tré trộn, chả ốc hấp để trải nghiệm.

Chad giới thiệu với bạn rằng, bánh ép là đặc sản của Thành phố Huế, cố đô xưa của Việt Nam, nằm tại miền Trung. Món bánh ép có cả phiên bản bánh khô. "Bánh ép khô nhìn khá giống bánh tráng nướng. Tôi sẽ mua mang về vì vợ tôi chắc sẽ rất thích", Chad nói.