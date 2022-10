Khách mời 'khủng' tại hôn lễ nữ hoàng trượt băng Kim Yuna

Về phía Ko Woo Rim, anh sinh năm 1995, là một ca sĩ tốt nghiệp đại học Seoul khoa thanh nhạc và hiện tại là thành viên nhóm nhạc Forestella.

Anh nổi tiếng bởi chất giọng trầm hiếm có và kỹ năng thanh nhạc đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi quen nhau sau khi Forestella biểu diễn tại Ice Show All that skate 2018 do Kim Yuna tổ chức.

Một vài hình ảnh về không gian tiệc cưới của Kim Yuna và Ko Woo Rim.

Anh Anh

Theo Vietnamnet