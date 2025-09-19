Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn

Chợ Phương Cựu ở xã Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm cũ khoảng 15km.

Chợ nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, giá bình dân nên được du khách ví von là khu chợ “rẻ nhất miền Trung”. Vài năm gần đây, chợ cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với những tín đồ ẩm thực.

Trong chuyến ghé thăm chợ Phương Cựu cách đây 1 tháng, Trịnh Quang Khải (SN 2001, TPHCM) rất thích khung cảnh buôn bán nhộn nhịp từ sáng sớm. Hàng trăm tiểu thương và người dân tấp nập mua bán đủ loại mặt hàng, từ hải sản, rau củ quả, quần áo đến đồ khô.

Đông vui nhất là khu ẩm thực. Từ người lớn đến trẻ em ngồi xúm xít quanh các hàng ăn, chờ đợi thưởng thức bữa sáng.

Khải cho biết, chợ Phương Cựu bày bán nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn, từ món nóng hổi, giúp no bụng như bánh cuốn, bánh canh… cho đến các thức quà vặt, đồ tráng miệng như bánh chuối, bánh xèo, chè tằm, thạch rau câu.