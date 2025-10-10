Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản

Theo quy định của Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, từ ngày 10/10, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ghi nhận tại các điểm bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng nay, các đơn vị kinh doanh vàng đã triển khai quy định này.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, nhân viên thông báo với khách hàng khi thanh toán các giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên sẽ phải chuyển khoản qua ngân hàng, thay vì sử dụng tiền mặt.