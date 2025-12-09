Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung

Đầm Chuồn nằm ở xã Mỹ Thượng, Huế (xã Phú An, huyện Phú Vang cũ), cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Đây là đầm nước lợ rộng hơn 100ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Từ lâu, Đầm Chuồn đã là điểm đến yêu thích của du khách, đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, nhà chồ (lán tre, gỗ) đơn sơ trên mặt nước... khiến nơi đây được ví như “hòn ngọc ẩn giấu” trên phá Tam Giang.

Đầm Chuồn trong sớm bình minh. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Đầm Chuồn cũng nổi tiếng với các loài thủy hải sản phong phú như cá kình, cá dìa, cá móm, tôm sú, cua nước lợ. Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hấp dẫn du khách bằng các tour trải nghiệm làm ngư dân: Đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu cần...

Theo anh Nguyễn Hoài Thông - một hướng dẫn viên tự do, chuyên làm các tour trải nghiệm cá nhân ở Huế, nếu muốn kết hợp làm ngư dân và ngắm bình minh Đầm Chuồn, du khách nên bắt đầu hành trình từ 5h sáng.