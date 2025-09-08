Khách hàng mất ngủ vì bị 'cuỗm' mất cả xe lẫn tiền cọc do đại lý ô tô phá sản

Nhưng bà không phải là trường hợp duy nhất trong chuyện này. Holly Evans và bạn trai kể với đài ITV rằng họ đã mua một chiếc xe giá 2.700 bảng Anh (tương đương 95 triệu VNĐ) ở showroom này ngay sau khi lái thử. Nhưng không lâu sau, họ nhận thấy xe phát ra tiếng động lạ và gọi cho chủ showroom.

Cô kể rằng họ nhận xe vào ngày 9/6, và chủ đại lý đến lấy lại xe vào ngày 16/6. Từ đó đến nay, họ không thấy xe đâu nữa. Họ cho biết, ông chủ chỉ đưa ra hết lý do này đến lý do khác để trốn tránh và không trả lại xe. Cặp đôi cũng cho biết khi tìm đánh giá trực tuyến, họ thấy trải nghiệm của mình giống với nhiều người khác.