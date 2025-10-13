Khách hàng lo ngại pháp lý dự án khi xuống tiền mua bất động sản

Ông Trần Quốc Thịnh, Tổng giám đốc Dat Xanh Services cho biết, xu hướng chủ đạo trong quý vừa qua là tăng giá ở hầu hết các loại hình sản phẩm và các vùng thị trường. Cụ thể, loại hình căn hộ ghi nhận tỷ lệ tăng giá ở tất cả các khu vực trên cả nước. Trong đó, miền Nam và Bắc có mức tăng cao nhất, lên đến 5 - 7% so với quý trước. Tiếp đó là thị trường miền Trung với mức tăng từ 2 - 3% so với quý trước, trong khi giá bán căn hộ tại miền Tây ổn định.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2025 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất Động Sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), tổng nguồn cung sơ cấp tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ kết hợp với lượng hàng đến từ các dự án đã triển khai trước đó. Ngược lại, tỷ lệ hấp thụ lại giảm, xuống mức khoảng 30 - 35%.

Đối với nhà phố, biệt thự, shophouse và đất nền, ngoại trừ khu vực miền Tây có mức giá ổn định theo năm, các khu vực còn lại đều có xu hướng tăng, phổ biến trong khoảng 2 - 5%, nhất là sau khi các chủ đầu tư tung ra giỏ hàng mới và áp dụng các chính sách bán hàng như thanh toán giãn cho dòng sản phẩm giãn xây hoặc thanh toán 1%/tháng.

Theo chuyên gia của Dat Xanh Services - FERI, thị trường bất động sản đang chứng kiến những chuyển biến tích cực nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý mạnh mẽ từ Chính phủ. Tính đến tháng 7/2025, có tổng cộng 136 dự án bất động sản trên toàn quốc được gỡ vướng. Trong đó, riêng TPHCM có 86 dự án được khơi thông.

Sự hỗ trợ từ Nhà nước đã giúp nhiều dự án lớn như Khu phức hợp Làng Vân (Đà Nẵng), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld (Lâm Đồng) và New City Thủ Thiêm (TPHCM) được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và xác định nghĩa vụ tài chính.

“Các cơ quan chức năng đang nỗ lực chuẩn hóa luật để chuyển từ cơ chế gỡ vướng từng “ca lẻ” sang xử lý đồng bộ, nhằm tăng tốc độ tháo gỡ cho các dự án còn lại. Đây là động thái then chốt, không chỉ mở đường cho gia tăng nguồn cung BĐS trong tương lai mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho thị trường”, ông Thịnh nói.