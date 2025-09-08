Khách hàng gửi hơn 14 triệu tỷ vào ngân hàng, 10 ‘ông lớn' hút tiền gửi nhiều nhất

Báo cáo tài chính quý II/2025 của 28 ngân hàng thương mại đã công bố (không bao gồm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc, BaoVietBank và PVCombank), tổng lượng tiền gửi khách hàng tính đến ngày 30/6/2025 đã đạt con số kỷ lục 14,09 triệu tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1 triệu tỷ đồng, tương đương 7,51% so với thời điểm 31/12/2024.

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm Big4 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục chiếm ưu thế so với các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) về thị phần huy động.

Tại ngày 30/6, tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại 4 ngân hàng này lên đến 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm 52% thị phần huy động của 28 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo.

Không chỉ dẫn đầu thị phần cho vay, BIDV còn dẫn đầu thị phần huy động với 2,05 triệu tỷ đồng, tăng 6,31%.

Đứng thứ hai về khả năng thu hút tiền gửi khách hàng là Agribank, với số dư tiền gửi khách hàng lên đến 2,04 triệu tỷ đồng, tăng 6,51% so với cuối năm 2024.

Đây là lần đầu tiên cả BIDV và Agribank đạt được lượng tiền gửi khách hàng vượt con số 2 triệu tỷ đồng. Đây là một kỷ lục mới trong ngành ngân hàng.