Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Sau hơn nửa tháng thí điểm bán xăng sinh học E10 tại TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng, ghi nhận từ nhiều cửa hàng cho thấy sức tiêu thụ loại nhiên liệu sinh học này đang tăng dần, đặc biệt trong nhóm khách chạy xe dịch vụ.

Lượng tiêu thụ tăng dần

Ngày 15-8, ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 2, phường An Khánh (TP HCM), ông Nguyễn Huy Hậu - cửa hàng trưởng - cho biết những ngày đầu mở bán, sản lượng chỉ đạt khoảng 3 m³/ngày, nay đã tăng lên 5 m³/ngày, thậm chí cuối tuần có thể đạt 6 m³/ngày. "Khách hàng phản hồi khá tích cực, nhận xét xe chạy "bốc" hơn nhờ xăng E10 được pha từ RON 95, trong khi loại E5 trước đây lại pha từ RON 92 nên chưa phát huy hết hiệu suất động cơ" - ông Hậu nói.

Người dân đổ xăng E10 tại Hà Nội .Ảnh: THÙY LINH

Tại cửa hàng số 3 phường Bến Thành (TP HCM), ông Phạm Anh Tuấn, cửa hàng trưởng, cho biết lượng bán E10 từ khi triển khai bán thí điểm đến nay đã được khoảng 15 m³, tương đương thời còn bán xăng E5.

Người dân đã quen dùng xăng E5 nên việc chuyển sang E10 không gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, sức tiêu thụ vẫn chưa tạo đột phá, theo ông Tuấn, cần có sự hỗ trợ truyền thông để người dân hiểu rõ lợi ích bảo vệ môi trường và khả năng vận hành của loại xăng này.