Khách du lịch tới Quảng Ninh sẽ được tặng bia và chả mực

Ngày 24/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với sự tham gia của nhiều đại diện khách sạn, nhà hàng và đơn vị kinh doanh du lịch.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra các gói kích cầu du lịch hấp dẫn cho du khách như các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn và tàu tham quan, tàu nhà hàng sẽ tặng bia và chả mực cho du khách thưởng thức.

Cụ thể, đối với các cơ sở lưu trú, tặng 1 lon bia cho mỗi khách check-in khách sạn, tặng 1 suất chả mực Hạ Long cho mỗi khách ăn trưa/tối tại nhà hàng. Tặng 20% giá hợp đồng cho đêm lưu trú thứ 2 và tặng 1 bữa chính thực đơn hải sản cho đêm lưu trú thứ 3.