Khách đổ về triển lãm thành tựu đất nước, hành động của người dân ở Hà Nội nhận triệu lời khen

Trong những ngày này, Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) nơi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trở thành điểm hẹn thu hút lượng khách khổng lồ từ khắp nơi đổ về. Dòng người và phương tiện ùn ứ, tắc nghẽn suốt nhiều tuyến đường, khiến việc di chuyển vào cổng triển lãm gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình trạng đó, người dân làng Xuân Trạch (xã Đông Anh) đã tự nguyện đứng ra tổ chức những chuyến “xe ôm miễn phí” chở khách vào tận cổng triển lãm, quãng đường dài khoảng 700 - 800m.