Khách đổ về đông nghẹt quanh Nhà thờ Lớn để chụp ảnh, xếp hàng mua xôi cốm

Sáng cuối tuần, thời tiết Hà Nội se lạnh, nhiệt độ dao động khoảng 22-25 độ C. Từ 8h, khu vực Nhà thờ Lớn đã bắt đầu đông nghịt người dân, du khách đến tận hưởng thời tiết "mùa đẹp nhất trong năm". Tại các hàng quán bán trà chanh, cà phê xung quanh nhà thờ, khách ngồi chật cứng.

Dòng người, xe đông kín trước Nhà thờ Lớn Hà Nội

Hồng Thảo và bạn thưởng thức bữa sáng "chuẩn vị mùa thu Hà Nội"

Hồng Thảo (áo hồng) - đến từ Bắc Ninh cho biết, đây là lần đầu tiên chị tới Hà Nội vào dịp cuối thu: "Hôm nay mình được trải nghiệm cảm giác ngồi trước Nhà thờ Lớn, ăn xôi cốm, uống trà. Đồ ăn rất ngon, một phần cũng do không khí xung quanh đông vui, nhộn nhịp. Đây thực sự là trải nghiệm thú vị".

Các quán nước ở khu vực phố Nhà Chung luôn trong tình trạng đông kín, khách này đứng lên có khách khác vào thế chỗ. Nhiều người tới muộn sau 9h sẽ khó tìm vị trí đẹp. Hầu hết các quán đều nhập thêm cốm, xôi cốm để phục vụ khách.