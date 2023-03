Khách đi siêu du thuyền đến ngắm Sài Gòn từ tầng 49

Từ SaiGon Skydeck tầng 49 Bitexco Financial Tower, du khách có thể tha hồ nhìn ngắm toàn cảnh Sài Gòn 360°.

Đoàn xe của Saigontourist liên tục đưa hàng trăm du khách du ngoạn trên du thuyền hạng sang Spectrum of the Seas cấp tập ghé tham quan Tòa tháp Bitexco Financial.

Siêu du thuyền Spectrum of the Seas nằm trong top 10 tàu du lịch lớn nhất Thế giới thực hiện hải trình Đông Nam Á và dừng chân tại Tân Cảng – Cái Mép trong 2 ngày 26 và 27/2. Đây là lần thứ 2 siêu du thuyền này ghé thăm Việt Nam kể từ năm 2019.

Đa số hành khách trên tàu là những du khách đa quốc tịch đến từ EU, Anh, Pháp, Mỹ, Úc,... Ngoài ra ra tàu Spectrum of the Seas còn mang theo 1.577 thuyền viên và nhân viên phục vụ đoàn.

Ngay sau khi tàu cập cảng, du khách đã lên bờ để bắt đầu hành trình các tour tham quan Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và Mỹ Tho.

Hướng dẫn viên Saigontourist phổ biến lịch trình tham quan tháp.

Chương trình tham quan, giải trí tại TP.HCM dịp này có khoảng 1000 khách.

Theo hướng dẫn viên thuộc đơn vị Saigontourist cho hay, điểm đến tại TP.HCM, đoàn xe 26 chiếc của đơn vị sẽ đưa khách ghé thăm những danh thắng tiêu biểu như Tòa tháp Bitexco Financial, thăm Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, mua sắm tại chợ Bến Thành...