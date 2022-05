Khách bùng nổ 300%, thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch nội địa

Trong khi đó, tour nội địa đoàn thường đông, lại đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, ngoài cung cấp thông tin còn phải biết cả văn nghệ, trò chơi,… mà tiền típ nhiều khi không có. "Guide nội địa tóm lại vừa vất vả hơn, thu nhập lại thấp hơn nên các HDV có xu hướng chuyển sang dẫn in và out khi có kinh nghiệm”, ông nói.

Ông Tài cho rằng, đó là bởi tour in-out (đón khách quốc tế và người Việt Nam đi du lịch nước ngoài) chưa nhiều như khách nội địa. Hơn nữa, hướng dẫn viên in-out thu nhập tốt hơn so với nội địa vì có hoa hồng khi khách mua hàng và tiền típ, lại ít vất vả vì khách quốc tế thường đi nhóm nhỏ, chỉ cần thuyết minh thông tin bằng ngoại ngữ còn khách đi nước ngoài đã có HDV bản địa, tour leader chỉ cần dịch hoặc phụ giúp.

Trên một diễn đàn chuyên về HDV khu vực phía Bắc, một HDV tiếng Trung tên K. tâm sự đã có kinh nghiệm đi đoàn 2 năm và rất yêu nghề. Nay K. vừa nghỉ việc công ty (lương trên dưới 20 triệu đồng/tháng, chưa tính tăng ca, dễ tìm việc), đang loay hoay không biết nên lựa chọn tiếp công việc nào: chọn cơm áo gạo tiền (trước mắt) hay theo đuổi đam mê, nên xin ý kiến của các bậc đàn anh, đàn chị.

Trong đó, ý kiến của Nguyễn Như Quỳnh, một HDV nội địa lâu năm, nhận được nhiều đồng tình nhất. Quỳnh cho rằng, nếu hiện tại K. không quá áp lực về chuyện kinh tế thì vẫn nên đi làm công ty, cuối tuần có thể đi vài tour nội địa cho đỡ nhớ nghề. Mùa du lịch biển cũng kéo dài không lâu, chỉ tới tháng 9 là hết.

Lý do, theo Quỳnh, là bởi bản thân K. có ngoại ngữ và mục đích chính là đi inbound, nên dòng khách nội địa sẽ khác hoàn toàn, nhất là khách Trung. Tuy nhiên, về ngắn hạn để đón khách Trung hay đi outbound là không thể, vì nước này vẫn chưa mở cửa du lịch.

Đáng lưu ý, Quỳnh chỉ ra những lý do khiến việc một HDV in-out dẫn khách nội địa rất khó cạnh tranh bởi khách trong nước đã đi hết những điểm đến quen thuộc, sau Covid-19 mọi người có xu hướng tìm nơi độc - lạ. Do đó, không phải HDV nào cũng đủ tự tin để lên đoàn và đảm bảo an toàn, không gặp phốt.

Chưa kể, HDV nội địa ngoài cư xử chu đáo, tinh tế phải nhiệt tình đến 200%... “Ngoài thuyết minh cần biết thêm chút ít năng khiếu hát hò, tổ chức game, hoạt náo trên xe. Đặc biệt, có những tuyến công ty cần HDV cứng. Thuật ngữ này ám chỉ khi bàn giao tour cho HDV - điều hành có thể kê cao gối ngủ”, cô cho hay.

Ngoài ra, phần lớn các công ty du lịch đều có một tệp HDV “ruột” của mình, nắm được năng lực, thế mạnh của từng người để giao tour nên khó có chuyện giao những đoàn quan trọng cho một HDV lạ hoắc không có ai kiểm chứng, không có ai bảo lãnh.

Ngọc Hà