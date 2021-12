Khắc phục tình trạng chậm trả căn cước công dân

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua Bộ Công an đã tổ chức chiến dịch thu nhận hồ sơ sơ cấp CCCD gắn chip trên toàn quốc. Trong thời gian rất ngắn đã xử lý, in và trả 50 triệu thẻ CCCD đến Công an các đơn vị địa phương để trả đến tay công dân. Giai đoạn tới, Bộ Công an tiếp tục thu nhận và cấp thẻ CCCD cho công dân trên 14 tuổi trên toàn quốc.



Nhiều người dân hiện nay chưa nhận được thẻ CCCD gắn chíp do một số nguyên nhân chính như sau:

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian nên Công an các đơn vị, địa phương tập trung phòng, chống dịch dẫn tới chậm trả thẻ cho công dân.

- Với tình hình dân cư biến động liên tục, phức tạp, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục giấy còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của công dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên cần điều chỉnh khi đi cấp CCCD. Tuy nhiên, một bộ phận công dân làm CCCD một nơi, nơi thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập thông tin gặp nhiều khó khăn.