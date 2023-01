Khác biệt của thương hiệu 'Avatar'

Không ngạc nhiên khi Avatar: The Way of Water đạt ngưỡng 1 tỷ USD toàn cầu nhanh hơn bất kỳ bộ phim nào khác vào năm 2022, kể cả đó là cơn sốt mùa hè Top Gun: Maverick.

Trong khi, Avatar: The Way of Water đang chứng tỏ sự ổn định đáng kinh ngạc tại tất cả cụm rạp toàn cầu dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 4. Điều này đặt ra câu hỏi về cách thương hiệu duy trì phong độ của phim một cách tối ưu nhất.

Tính đến sáng ngày 10/1/2023, tác phẩm đã gặt hái 1,713 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Trong đó, 517,6 triệu USD đến từ phòng vé nội địa và gần 1,2 tỷ USD từ thị trường quốc tế. Phim này sẽ mang về ít nhất 2,5 tỷ USD trước khi rút khỏi rạp, Screenrant ước tính.

Trở lại năm 2022, mặc dù ghi nhận phần mở màn ấn tượng, 2 bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Black Panther: Wakanda Forever lại đối mặt tốc độ sụt giảm mạnh về doanh thu cuối tuần. Top Gun: Maverick cũng giảm lượng vé bán ra vào cuối tuần nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Doctor Strange in the Multiverse of Madnessvà Black Panther: Wakanda Forever là 2 phim lớn của năm 2022. Ảnh: Reddit/Marvel Studios.



Theo giới quan sát, Avatar: The Way of Water không bị cuốn vào đà trượt dốc nhanh chóng đó. Tác phẩm của phù thủy điện ảnh James Cameron có doanh thu cuối tuần thứ 3 thậm chí còn cao hơn tuần thứ 2. Đà tăng trưởng hiếm hoi này đặc biệt được đánh giá cao khi so sánh với Spider-Man: No Way Home - tác phẩm ăn khách nhất dịp cuối năm 2021, đồng thời là một trong những phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử ( 1,916 tỷ USD ).

Tuy nhiên, bất chấp sự phô trương rầm rộ, Spider-Man: No Way Home vẫn không thoát khỏi đà sụt giảm lớn về lượng người xem cuối tuần sau khi ra mắt. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Avengers: Endgame.

Không lặp lại sự nhàm chán như MCU