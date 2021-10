Khả Ngân tình tứ đút cơm cho Thanh Sơn ở hậu trường, 'thuyền' này xem ra bền phết đấy chứ!

Trong một clip hậu trường do chính Khả Ngân đăng tải lên trang cá nhân, khán giả được chiêm ngưỡng màn 'cẩu lương' chất lượng khi cô nàng vui vẻ đút cơm cho "bạn trai tin đồn" Thanh Sơn trước mặt các diễn viên khác.

Nhìn qua bối cảnh và nhân vật thì có thể thấy đây là khi Thanh Sơn - Khả Ngân - Bình An đang quay ngoại cảnh cho phân đoạn buổi cắm trại. Trên phim, Thanh Sơn và Bình An là tình địch nhưng ngoài đời, Khả Ngân lại chỉ có mình Sơn thôi. Khoảnh khắc Khả Ngân đút cơm cho Thanh Sơn nhìn vô cùng tình cảm, chân thật, không hề giống dàn dựng, tuy nhiên sau đó sự góp mặt của Bình An lại khiến đoạn clip bị nghi ngờ là 'giả trân'.