Khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão trên Biển Đông trong tháng 8

Gió mùa tây nam trong tháng 8 có khả năng hoạt động ở mức trung bình, do vậy khu vực Nam Bộ lượng mưa trong tháng có xu hướng xấp xỉ trung bình nhiều năm, ngoại trừ khu vực Tây Nguyên có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 8 trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông mạnh, lốc xoáy và gió mạnh trên biển.

Diễn biến thời tiết trong tháng 8 cụ thể như sau: Tuần 1-2 (1-14/8) nhiệt độ trung bình ở các tỉnh khu vực phía Bắc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; Trung Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng trong tuần đầu của tháng 8 có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ.

Tuần 3-4 (15-31/8) nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm; lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm hơn so với nửa đầu tháng 8.

Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với giá trị trung bình nhiều năm từ 0,3 đến 0,8 độ C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn khoảng 10% đến 25% so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn từ 20% đến 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tháng 8 ở Tây Nguyên phổ biến ở mức thấp hơn từ 15% đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.