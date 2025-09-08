Khả năng có hành tinh giống trong phim 'Avatar' tồn tại gần Trái Đất

Dựa trên dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), các nhà nghiên cứu cho biết hành tinh này có khối lượng tương đương Sao Thổ và bán kính gần bằng Sao Mộc.

Theo Đài NPR của Mỹ, một nhóm nhà thiên văn học vừa phát hiện dấu hiệu cho thấy có thể tồn tại một hành tinh khí khổng lồ quay quanh ngôi sao Alpha Centauri A - ngôi sao gần Trái Đất nhất có tính chất tương tự Mặt Trời, chỉ cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng.

Hành tinh được cho là nằm trong “vùng có thể sinh sống được,” nơi nhiệt độ có thể đủ ấm để tồn tại nước dạng lỏng - yếu tố cần thiết cho sự sống. Trong một số thời điểm trên quỹ đạo lệch tâm, nó còn có thể tiến gần ngôi sao trung tâm và trở nên ấm áp hơn.

Theo hai báo cáo được đăng trên tạp chí Astrophysical Journal Letters, hành tinh mới chỉ là ứng viên tiềm năng, chưa được xác nhận chính thức do vẫn cần thêm quan sát bổ sung. Tuy nhiên, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi việc săn tìm hành tinh tại hệ sao Alpha Centauri A-B từng rất khó khăn.

Lý do là hai ngôi sao quay quanh nhau, gây nhiễu mạnh đến phương pháp dò tìm dựa trên lực hấp dẫn - và ánh sáng quá chói khiến thiết bị quan sát bị lóa.

Tiến sỹ Charles Beichman từ Caltech và Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA cho biết: “Một trong những công cụ của James Webb có thể phát hiện ánh sáng hồng ngoại từ những hành tinh ấm, và nó còn được trang bị mặt nạ đặc biệt để chặn ánh sáng chói từ sao trung tâm, nhờ đó có thể nhìn thấy các hành tinh gần đó."