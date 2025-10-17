Kêu gọi mở tour du lịch xem voi hoang dã ở Đồng Nai

Ngày 16-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các Sở, ngành, Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên về việc thực hiện giải pháp bảo tồn loài Voi châu Á trên địa bàn tỉnh.

Trong văn bản thực hiện các giải pháp bảo vệ voi, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho ý kiến đối với kiến nghị kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.