Kẹt xe, cần sa và tiếng ồn: Sự đặc biệt trong ‘khu rừng’ US Open

Không ai, kể cả Rockefeller (tỷ phú đầu tiên; người Mỹ giàu nhất mọi thời đại), có thể thoát khỏi “luật khí quyển” của New York – vừa điện ảnh, vừa gợi cảm hứng, nhưng cũng đầy bức bối. Từ sáng sớm, thực chất là suốt 24 giờ không ngừng nghỉ, tiếng còi hụ của xe cứu thương và cảnh sát vang lên, xen lẫn tiếng cưa xẻ kim loại và tiếng hò hét của đám đông giữa lòng Manhattan. Chính tại những khách sạn trung tâm này, phần lớn các tay vợt dự US Open lưu trú. Họ không tránh khỏi sự hỗn loạn của thành phố, những cú va chạm bất ngờ, hay cảnh tắc đường thường nhật trên hành trình vượt sông East River để tới tổ hợp quần vợt quốc gia Mỹ ở Queens.
Ngay cổng vào, các ngôi sao giải trí và giới “influencer” (người có ảnh hưởng) lần lượt xuất hiện. Đạo diễn Spike Lee tạo dáng chụp hình, trong khi các tay vợt ra vào khu vực, vừa là nhân chứng, vừa bị cuốn vào sự náo động của đám đông. Jannik Sinner, sau khi ngược dòng thắng Denis Shapovalov (5-7, 6-4, 6-3, 6-2) để vào vòng 1/8, phải có 4 vệ sĩ hộ tống khi đi ngang Times Square để dự một sự kiện quảng cáo. Còn trên sân tập, giám sát viên thậm chí đóng vai “đạo diễn” hô hào khán giả cổ vũ Carlos Alcaraz, đúng kiểu một chương trình truyền hình giải trí.
Bởi đây là New York – show và thêm show, ồn ào nối ồn ào. Có người thích, nhưng đa số bị quấy rầy. “Nói thật lòng, tôi thích thi đấu ở châu Âu hơn”, Jaume Munar, tay vợt người Tây Ban Nha, chia sẻ. Vốn là người trầm lặng, Munar thừa nhận anh không thấy thoải mái: “Quần vợt cần sự tĩnh lặng, mà ở giải này thì chẳng có phút nào yên. Ngay cả khi bước ra khỏi khách sạn để mua cà phê, bạn cũng phải chen lấn mới đi được. Mọi thứ kéo dài và mệt mỏi, nhưng thôi, cũng coi như một trải nghiệm”.
Đây không phải cảm nhận cá biệt. Khác hẳn sự yên bình của Wimbledon, vẻ tinh tế của Roland Garros hay sức hút xa xôi của Melbourne, New York đem lại một bầu khí quyển mà dù quen thuộc, các tay vợt vẫn khó thích nghi. Mọi thứ đều khác – từ tiếng ồn, sự hỗn độn cho tới thái độ thờ ơ của khán giả.
Cảnh cầu hôn giữa trận
“Lúc 20 tuổi, tôi từng mê giải này, nhưng càng lớn tuổi, tôi càng ít thấy vui. Khắp nơi đầy mùi, đầy tiếng ồn. Đôi khi chỉ mong được tập trung hơn một chút”, Adrian Mannarino, tay vợt Pháp, than phiền. “Nó hút cạn năng lượng của bạn”, Agnieszka Radwanska (Ba Lan) từng mô tả. Ngay vòng đầu, Daniil Medvedev còn khích khán giả la ó trọng tài và đối thủ, để rồi không thể kiểm soát tình hình. “Chúng ta đều biết đây không phải Grand Slam yên tĩnh nhất. Nhưng vậy đấy, phải chấp nhận”, Iga Swiatek, vô địch 2022, nhún vai.
Carla Suarez vẫn nhớ như in tiếng ồn trận gặp Madison Keys năm 2018: “Quá thiếu tôn trọng”. Năm nay, trận Sabalenka – Fernandez thậm chí bị gián đoạn bởi… một màn cầu hôn trên khán đài. Ngay cả Alcaraz, vốn hứng khởi với phong cách Mỹ, cũng đôi lần mất tập trung bởi tiếng ồn và dòng người di chuyển liên tục ở các khán đài. “Tôi là người khá trầm, thích không gian ít người. Ở đây thì ngược lại, đông đúc, vội vã gấp đôi, khá căng thẳng. Nhưng trong sân, tôi lại thích sự cuồng nhiệt đó, vì nó hợp với phong cách thi đấu của tôi”, Alcaraz chia sẻ.
Bầu không khí náo loạn còn nồng nặc thêm mùi cần sa, sau khi New York hợp pháp hóa năm 2021. Khu tổ hợp nằm sát công viên Corona Park, nơi giới trẻ tụ tập phì phèo. Alexander Zverev thậm chí gọi sân số 17 là “phòng của Snoop Dogg”. “Mùi ấy bám khắp nơi, từ lúc tập cho tới khi thi đấu”, Novak Djokovic xác nhận với vẻ khó chịu. “Thật khó chịu khi phải hít thứ đó lúc đang phàn nàn”, Casper Ruud phàn nàn.
Nhưng… đó chính là New York.