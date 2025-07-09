Kẹt xe, cần sa và tiếng ồn: Sự đặc biệt trong ‘khu rừng’ US Open

Đây không phải cảm nhận cá biệt. Khác hẳn sự yên bình của Wimbledon, vẻ tinh tế của Roland Garros hay sức hút xa xôi của Melbourne, New York đem lại một bầu khí quyển mà dù quen thuộc, các tay vợt vẫn khó thích nghi. Mọi thứ đều khác – từ tiếng ồn, sự hỗn độn cho tới thái độ thờ ơ của khán giả.

“Lúc 20 tuổi, tôi từng mê giải này, nhưng càng lớn tuổi, tôi càng ít thấy vui. Khắp nơi đầy mùi, đầy tiếng ồn. Đôi khi chỉ mong được tập trung hơn một chút”, Adrian Mannarino, tay vợt Pháp, than phiền. “Nó hút cạn năng lượng của bạn”, Agnieszka Radwanska (Ba Lan) từng mô tả. Ngay vòng đầu, Daniil Medvedev còn khích khán giả la ó trọng tài và đối thủ, để rồi không thể kiểm soát tình hình. “Chúng ta đều biết đây không phải Grand Slam yên tĩnh nhất. Nhưng vậy đấy, phải chấp nhận”, Iga Swiatek, vô địch 2022, nhún vai.

Carla Suarez vẫn nhớ như in tiếng ồn trận gặp Madison Keys năm 2018: “Quá thiếu tôn trọng”. Năm nay, trận Sabalenka – Fernandez thậm chí bị gián đoạn bởi… một màn cầu hôn trên khán đài. Ngay cả Alcaraz, vốn hứng khởi với phong cách Mỹ, cũng đôi lần mất tập trung bởi tiếng ồn và dòng người di chuyển liên tục ở các khán đài. “Tôi là người khá trầm, thích không gian ít người. Ở đây thì ngược lại, đông đúc, vội vã gấp đôi, khá căng thẳng. Nhưng trong sân, tôi lại thích sự cuồng nhiệt đó, vì nó hợp với phong cách thi đấu của tôi”, Alcaraz chia sẻ.

Bầu không khí náo loạn còn nồng nặc thêm mùi cần sa, sau khi New York hợp pháp hóa năm 2021. Khu tổ hợp nằm sát công viên Corona Park, nơi giới trẻ tụ tập phì phèo. Alexander Zverev thậm chí gọi sân số 17 là “phòng của Snoop Dogg”. “Mùi ấy bám khắp nơi, từ lúc tập cho tới khi thi đấu”, Novak Djokovic xác nhận với vẻ khó chịu. “Thật khó chịu khi phải hít thứ đó lúc đang phàn nàn”, Casper Ruud phàn nàn.

Nhưng… đó chính là New York.