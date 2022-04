Kết thúc vụ tranh chấp dự án ngàn tỷ nhiều tình tiết lạ ở Bình Dương

Thế nhưng, vụ án vẫn được đưa ra xét xử. Tại phiên xét xử cấp sơ thẩm của TAND quận 7 các yêu cầu của nguyên đơn (là Cty Thiên Phú): huỷ kết quả đấu giá, yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng bán tài sản đấu giá, huỷ biên bản thoả thuận về việc xử lý tài sản thu hồi nợ của Cty Thiên Phú, tuyên vô hiệu hợp đồng tín dụng… đều bị tòa “không chấp nhận”.



Cấp phúc thẩm của TAND TP.HCM sau đó cũng tuyên án không thay đổi gì so với cấp sơ thẩm.



Tưởng chừng vụ việc kết thúc, nhưng giữa tháng 6/2021, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, theo hướng đề nghị Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM huỷ hai bản án để giải quyết lại. Việc kháng nghị này trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của một tạp chí kinh tế và của ông Bùi Thế Sơn. Một lần nữa vụ án quay lại điểm giải quyết ban đầu.



Nhưng sau đó, những đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan như: Cty Thiên Phú, Cty Kim Oanh, Cty Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn, Ngân hàng Agribank – chi nhánh Chợ Lớn… có đơn đề nghị xem xét lại quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nói trên theo trình tự giám đốc thẩm. Sau đó, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị theo hướng này.



Xin sớm triển khai dự án vì doanh nghiệp đã thiệt hại… đủ đường



Trong vụ việc liên quan tới dự án Hòa Lân có nhiều tình tiết đáng lưu ý. Đó là việc ông Bùi Thế Sơn, ban đầu là nguyên đơn khởi kiện, sau đó rút đơn nhưng toà vẫn đưa ra xét xử. Việc Cty Thiên Phú liên tục có những thay đổi người đại diện tham gia vụ kiện. Sau này, cá nhân ông Bùi Thế Sơn và khá hi hữu là một tạp chí có đơn đề nghị Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án.



Một tình tiết khác, trong tiến trình tranh chấp dự án, Thanh tra Bộ Tư pháp đã vào cuộc và có kết luận, quá trình đấu giá tài sản hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng giám đốc Cty Kim Oanh mong rằng trong thời gian sắp tới được chính quyền Bình Dương hỗ trợ, nhanh chóng sở hữu dự án và đưa vào khai thác. Ảnh: Website Kim Oanh Group

Mới đây, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm liên quan đến vụ tranh chấp kéo dài này. Quyết định của đơn vị tố tụng tối cao tuyên, huỷ quyết định giám đốc thẩm của Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM; giữ nguyên bản án kinh doanh, thương mại cấp phúc thẩm của TAND TP.HCM.



Hội đồng thẩm phán đưa ra phán quyết nói trên dựa trên việc xét xét toàn diện các vấn đề trong vụ án này.



Theo đó, về hợp đồng tín dụng, tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay, về xử lý tài sản thế chấp, trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản, bàn giao tài sản cho Cty Kim Oanh… được Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao nhận định là đúng, đảm bảo quy định pháp luật.



Một vấn đề là bên mua tài sản (Cty Kim Oanh) chậm thanh toán sau khi trúng đấu giá, cũng được làm rõ. Theo đó, trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có quy định, thời hạn 45 ngày kể từ khi mua bán đấu giá thành công, bên mua phải thanh toán toàn bộ số tiền, nhưng có đề cập, vì lý do bất khả kháng (về pháp lý) có phát sinh tranh chấp thì các bên cùng bàn bạc, thống nhất, giải quyết trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi.



Thực tế, khi có tranh chấp kéo dài như kể trên, phía Cty Kim Oanh cùng ngân hàng, công ty tổ chức đấu giá - ký thêm biên bản, phụ lục hợp đồng đổi thời hạn thanh toán và Cty Kim Oanh phải trả lãi theo mức 8%/năm. Đến tháng 5/2019, Kim Oanh đã thanh toán xong tiền mua tài sản là 1.353 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh hơn 97 tỷ đồng.



Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao nhận định về vấn đề này không vi phạm pháp luật, không gây thiệt hại đến quyền lợi Cty Thiên Phú.



Bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng giám đốc Cty Kim Oanh chia sẻ: “Chúng tôi mua tài sản đấu giá đúng pháp luật, công khai minh bạch; đã thanh toán tiền đầy đủ. Do lịch sử khu đất cầm cố ngân hàng, qua nhiều đời chủ, Cty Kim Oanh phải bỏ công sức, tài chính ra để xử lý thay ngân hàng và chủ đầu tư.



Nay giá bất động sản tăng, do khu vực đất lên thành phố, doanh nghiệp mua đấu giá chưa thấy giá trị đâu mà 5 năm qua điêu đứng vì kiện tụng, từ tòa địa phương tới Trung ương. Có những lúc khó khăn, doanh nghiệp tưởng như không vượt qua nổi…



Với phán quyết này tôi hi vọng đây là kết quả giải quyết cuối cùng, kết thúc những tranh chấp liên quan đến dự án Hoà Lân.



Chúng tôi đang khẩn trương tiến hành các thủ tục và mong rằng các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương tạo điều kiện, hỗ trợ để doanh nghiệp nhanh chóng hợp pháp sở hữu, khai thác tài sản”.