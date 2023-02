Kết thúc 'Ca Sĩ Mặt Nạ', giọng hát nào tái xuất thành công?

Nhận được sự yêu thích nhưng Myra Trần vẫn dừng chân ở vị trí Top 3 Ca Sĩ Mặt Nạ -The Masked Singer Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, cô lại được chú ý hơn cả Quán quân O Sen Ngọc Mai và Á quân diva Hà Trần.

Sở hữu loạt hit, đi diễn dày đặc hậu, cát - xê tăng vọt hậu Ca Sĩ Mặt Nạ

Bước ra từ Ca Sĩ Mặt Nạ, Myra Trần thành công với loạt siêu hit Như Những Phút Ban Đầu, Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, Giữa Đêm Bật Khóc, All By Myself.