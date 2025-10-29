Kết quả xổ số hôm nay, 29-10: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt 274359

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số 634611

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 29-10, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.